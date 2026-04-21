Зима в апреле: в Карпатах посреди весны пошел снег. Фото и видео

Несмотря на конец апреля, в Карпатах царит зима. Вершины гор заснежило, температура воздуха достигла 0 градусов.

Об этом рассказали горные спасатели прикарпатья. По словам чрезвычайников, ветер имеет юго-западное направление и достигает скорости 8-10 метров в секунду.

В сети обнародовали фотографии из Карпатских гор. На кадрах заметны заснеженные вершины.

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на 21 апреля. Синоптики сообщили о заморозках в отдельных областях, дожди на юге и мокрый снег в Карпатах в течение суток.

Также OBOZ.UA сообщал, в течение следующей недели в Украине прогнозируют прохладную и дождливую погоду, обусловленную активной циклонической деятельностью и поступлением холодного воздуха с севера Европы. В ряде регионов, кроме осадков, возможен и мокрый снег.

