Погода в апреле удивит украинцев: когда и где ударят заморозки

В течение следующей недели в Украине прогнозируют прохладную и дождливую погоду, обусловленную активной циклонической деятельностью и поступлением холодного воздуха с севера Европы. В ряде регионов, кроме осадков, возможен и мокрый снег.

Температура будет заметно ниже нормы, а ночью ожидаются заморозки на почве и местами в воздухе, за исключением южных областей. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 20 апреля, дожди ожидаются в западных областях, а днем местами также в центре и в Одесской области, тогда как на остальной территории существенных осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами возможен туман, ветер слабый, переменных направлений. Т

Температура ночью составит +2...+8 °С, однако в северных, центральных и восточных регионах возможны заморозки до 0...-3 °С. Днем воздух прогреется до +9...+15 °С, а на западе местами до +3...+8 °С.

Во вторник, 21 апреля, в большинстве областей сохранится холодная и влажная погода с дождями, на севере Левобережья местами значительными, а в Карпатах – с мокрым снегом. Ветер северный и северо-восточный, 5 – 10 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах +2...+8 °С, в северных и западных регионах возможны заморозки до -3 °С, днем +9...+15 °С, но в центре, на северо-востоке и в Карпатах только +3...+8 °С.

В среду, 22 апреля, ночью на севере Левобережья прогнозируют дождь с мокрым снегом, а днем небольшие осадки возможны также в западных и центральных областях. Ветер усилится до 7–12 м/с и сменится на северо-западный.

Ночная температура составит 0...+5 °С с заморозками до -3 °С в большинстве регионов, днем – +8...+13 °С, а на северо-востоке только +3...+8 °С.

В четверг, 23 апреля, ночью осадки маловероятны, однако уже утром и днем дожди пройдут в северных, западных и центральных областях. Ветер западного и юго-западного направлений будет усиливаться до 7–12 м/с, а днем на Правобережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью составит +2...+7 °С с возможными заморозками до -2 °С, днем повысится до +11...+16 °С, на крайнем севере – +6...+11 °С.

В пятницу, 24 апреля, под влиянием циклонов в большинстве регионов снова пройдут небольшие, местами умеренные дожди, тогда как в Крыму и на крайнем юге существенных осадков не ожидается. Ветер будет оставаться западным и юго-западным, с порывами на Левобережье до 15–20 м/с.

Ночью температура будет колебаться в пределах +2...+7 °С, в западных областях возможны заморозки до -3 °С, днем – +12...+17 °С, а на северо-западе +7...+12 °С.

В субботу, 25 апреля, дожди прогнозируют преимущественно в северных, центральных и юго-западных областях. Ветер западный или юго-западный, 7–12 м/с.

Ночью температура составит +2...+7 °С с заморозками до -3 °С на западе, днем на Левобережье ожидается +13...+18 °С, на Правобережье – +7...+12 °С.

В воскресенье, 26 апреля, сохранится неустойчивая и дождливая погода. Атмосферные фронты принесут осадки различной интенсивности в большинство областей, местами возможен туман. Ветер будет слабым, переменных направлений – 3–8 м/с.

Ночью температура составит +2...+8 °С, в северных и западных регионах возможны заморозки до -3 °С, днем воздух прогреется до +8...+14 °С, а на крайнем востоке – до +13...+18 °С.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы.

