Заморозки не отступают: чем удивит погода украинцев и где ожидается мокрый снег. Карта

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на 21 апреля. Синоптики сообщили о заморозках в отдельных областях, дождях на юге и мокром снеге в Карпатах в течение суток.

Информацию опубликовали на официальной странице Укргидрометцентра в Facebook. В сообщении говорится: "Облачно с прояснениями. Ночью кроме северной части, днем на Прикарпатье, Закарпатье, юге и юго-востоке страны умеренные, местами значительные дожди".

Погода, похоже, решила не спешить с теплом. В одних регионах будут дожди, в других ночью снова подморозит. И это немного выбивает из ритма, потому что апрель обычно уже мягче. Но на этот раз холод держится. Синоптики отдельно отмечают порывы ветра на юге, что может усилить ощущение прохлады.

Температурные детали

Самое важное – ночные заморозки. Они ожидаются в северных областях, а также на Волыни, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской и Полтавской – от 0 до 3 градусов мороза в воздухе. Днем температура по стране составит 7–12 градусов тепла.

Ветер будет преимущественно северный, 7–12 м/с, но в южных областях возможны порывы до 15–20 м/с. В Карпатах прогнозируют мокрый снег, там температура в течение суток будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киевской области и в столице существенных осадков не ожидается. В области ночью заморозки 0–3°, днем 7–12° тепла. В Киеве температура ночью составит 1–3° тепла, но на поверхности почвы возможны заморозки до 0–3°, днем – 8–10° тепла.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

