Жизнь оборвалась на 32 году: на войне погиб сын священника из Черниговщины. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Александр Воробей. Жизнь воина оборвалась 11 августа во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Свой последний бой мужчина принял в Донецкой области. Об этом сообщили в Нежинской епархии УПЦ.

Отдал жизнь за Украину

Защитник погиб во время выполнения боевого задания от атаки российского беспилотника. Александр был сыном священнослужителя Нежинской епархии, благочинного Бахмачского церковного округа протоиерея Виктора Воробея.

Александр мобилизовался в ВСУ в 2023 году и добросовестно выполнял свой военный долг по защите Родины. На момент гибели мужчине было всего 32 года. Кроме родителей, у Александра осталась жена и ребенок.

"Митрополит Климент, архиереи, духовенство и верующие Нежинской епархии выражают искренние соболезнования протоиерею Виктору и его семье по поводу тяжелой потери. В эти скорбные дни просим всех вознести свои молитвы к Господу за упокой души новопреставленного воина Александра", – отметили в Нежинской епархии УПЦ.

Напомним, в Краматорске Донецкой области российская оккупационная армия убила сотрудника "Новой почты" Никиту Шелестова. Враг нанес целенаправленный удар по почтовому отделению.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб сержант из Николаевской области Сергей Пашкурный. 7 августа его жизнь оборвал артиллерийский обстрел врага в Запорожской области.

Также стало известно, что свой последний бой сражался воин из Полтавы Артем Величко. Он встал на защиту родной земли после начала полномасштабного вторжения. Дома Артема ждала любимая девушка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!