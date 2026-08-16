Всегда заботился о других: на фронте погиб воин из Полтавы

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Полтавы Артем Величко с позывным "ТАТУ".

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Жизнь воина оборвалась 10 августа на востоке Украины. Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

Отдал жизнь за Украину

Военнослужащий трагически погиб во время выполнения боевых задач по отражению вооруженной агрессии России на одном из направлений фронта на востоке страны.

После начала полномасштабного вторжения Артем встал на защиту Украины. На войне он был надежным, неравнодушным и готовым помочь побратимам. Мужчина служил в ​​41-й отдельной механизированной бригаде.

Жизненный путь воина

Артем родился 24 марта 1999 года в Полтаве. Родные и близкие вспоминают его как человека, всегда готового прийти на помощь. Он заботился о других больше, чем о себе, и никогда не оставлял тех, кто нуждался в поддержке.

До мобилизации Артем работал мастером татуировки. Это было дело, которым он по-настоящему жил. Еще с детства он почти не выпускал карандаш из рук, постоянно рисовал, а потом понял, что хочет переносить свои рисунки на тела людей. Татуировка стала не просто его профессией, а делом, в которое он вкладывал душу.

У Артема остались любящие родители, любимая девушка, родные и множество друзей, для которых он навсегда останется близким и дорогим человеком. Его гибель стала непоправимой утратой для всех, кто его знал и любил.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученных на войне ранений скончался старший солдат Тарас Гандзюк из Бурштына. Воину было всего 36 лет.

Также стало известно о гибели старшего сержанта полиции Артема Кучера. Он защищал родную землю на передовой.

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