'Жизнь - это иллюзия': трое людей, переживших клиническую смерть, поразили признанием об увиденном в 'потустороннем мире'

Клиническая смерть - граница между жизнью и смертью, которую не каждый решится вспоминать, а тем более - описывать. Однако трое людей, которые пережили это состояние, вернулись с совершенно противоположным от привычных рассказов опытом.

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Они не говорили о ярком свете в конце тоннеля или мгновенном переосмыслении земной жизни. Зато эти люди утверждают, что наша жизнь - это иллюзия, а настоящая реальность начинается после смерти, пишет Daily Mail.

Американка Джойс Келлер пережила клиническую смерть еще в полуторагодовалом возрасте. Она рассказывает, что тогда увидела ангела, который появился прямо на узоре шторы возле ее кроватки и сказал: "Пришло время идти".

Келлер вспоминает, как взяла ангела за руку - и начала свое путешествие в мир, который она называет истинной реальностью.

Ангел сообщил ей, что человеческая жизнь - лишь иллюзия. Настоящий смысл, по его словам, - в преподавании, любви и помощи другим. В дальнейшем, еще в 7 лет, Келлер тонула и тогда снова появился тот самый голубой ангел. Тогда ей сказали, что ее ждет путь через испытания, боль и исцеление.

В 1994 году Нэнси Денисон, ученый и набожная католичка из Огайо, умерла во время медицинского обследования. Ее сердце остановилось из-за аллергической реакции. В этот момент, по ее словам, она вышла из тела и встретилась с существом, которое назвала "Источником" - не персонифицированным Богом, а вселенским полем энергии.

Именно этот источник энергии сказал ей, что человеческая жизнь - иллюзия, созданная для того, чтобы Источник мог учиться, наблюдая за человеческим опытом.

"Самым убедительным было то, что я не человек. Я не человек, что люди - это животные, которые являются коренными жителями планеты Земля, и что я - это духовное существо, которое обитало в человеке. Источник изначально, безусловно любит, и мы, как части Источника, изначально, безусловно, любим. Мы знаем, как чувствуется любовь. Мы чувствуем ее", - сказала она.

Она говорит, что реальная жизнь - не здесь, на Земле. Это - лишь площадка для опыта, обучения и выбора.

На той стороне, по ее словам, существует лишь одно правило: безусловная любовь. Она настолько всеобъемлющая, что никакая земная боль не сравнится с ней. По возвращении Денисон приняла "миссию" - делиться этим знанием с другими.

Третьим стал Билл Летсон - бывший пожарный, который заболел гриппом, получил лекарство и... умер. Его жена видела, как он просто "упал обратно на кровать с закатанными глазами". Медики не могли вернуть его к жизни.

В момент клинической смерти он оказался в пространстве, которое назвал "морем эйфории и любви". Его душу, по его словам, окутывало чувство абсолютного принятия, и он понял, что тот человек, которым он был на Земле, - лишь образ. Он, как и Денисон, считает, что смерть - это пробуждение, а не конец.

Как сообщал OBOZ.UA, на Reddit пользователи делились опытом клинической смерти. Обсуждение набрало тысячи комментариев. Люди писали о том, что чувствовали, когда их сердце останавливалось. Кто-то ничего не помнил, только темноту. Другие - видели свет или себя со стороны, будто в фильме.

Также ученый из Гарварда утверждает, что математическая формула на самом деле доказывает существование Бога. Астрофизик и аэрокосмический инженер доктор Вилли Сун подробно рассказал о том, как предсказание антиматерии в 1928 году свидетельствует о том, что Вселенная имела четкий дизайн.

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