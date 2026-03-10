Жизнь этих знаков зодиака значительно улучшится: Юпитер завершает ретроградное движение

Ретроградное движение Юпитера, которое началось в ноябре 2025 года, завершается 10 марта 2026 года. Это принесет значительное улучшение четырем знакам зодиака.

Юпитер – планета изобилия, материального успеха, счастья и положительной энергии, пишет Ofeminin. В ретроградном движении он побуждал к личному и внутреннему развитию. Это было время размышлений и работы над собой. Теперь Юпитер в прямом движении в знаке Рак поощрит нас выражать эмоции и принесет ощущение безопасности. Больше всего положительных изменений испытают Рак, Близнецы, Скорпион и Рыбы.

Рак

Для Рака это будет начало важного двенадцатилетнего цикла роста и уверенности в себе. Вы были сосредоточены на самосовершенствовании. После 10 марта у вас появятся большие возможности для профессионального и личного успеха. Раки почувствуют спокойствие и будут убеждены, что им будет везти. У вас начинается благоприятный период для реализации вашего потенциала.

Близнецы

После 10 марта Юпитер принесет улучшения Близнецам в финансовую и материальную сферы. У вас появятся новые возможности в карьере. Это может быть повышение по службе или рост оплаты вашего труда. Близнецы станут более уверенными в себе и почувствуют удовлетворение от своих достижений.

Скорпион

Водный знак Скорпион получит особые преимущества от Юпитера в Раке. Это идеальное время для духовного, научного и интеллектуального развития. Вы почувствуете вдохновение для обучения, посещения курсов или путешествий. Вам будет везти в сферах медиа, ИТ или юриспруденции. Скорпионы будут стремиться к новым вызовам. Это хорошее время для переезда.

Рыбы

Для Рыб Юпитер принесет расцвет любви, дружбы и творчества. В это время лучше всего знакомиться, устанавливать важные отношения или развивать существующие. Рыб ждет больше радости и веселья. Вы будете развивать свои таланты и интересы. Ваш круг знакомств расширится и вы сможете насладиться социальной жизнью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

