На Полтавщине женщина информировала в Viber-группе о местах раздачи повесток и поплатилась: какое решение принял суд

На Полтавщине суд признал виновной женщину в распространении информации о перемещении мобильных групп ТЦК и СП. Несмотря на угрозу реального заключения, суд заменил назначенное наказание на испытательный срок.

Видео дня

Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда.

Согласно судебным документам, с мая по сентябрь прошлого года обвиняемая публиковала в открытом Viber-чате сведения о местах работы работников ТЦК и СП. За это время она успела сделать по меньшей мере девять таких публикаций.

Суд установил, что из-за распространения этой информации военнообязанные имели возможность избегать мест патрулирования ТЦК и СП.

В рамках производства женщина подписала с прокурором соглашение о признании виновности и перечислила 5 тысяч гривен на нужды ВСУ. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет тюрьмы, однако освободил от отбывания наказания и назначил два года испытательного срока.

Также суд постановил конфисковать iPhone 13 Pro Max, с которого женщина публиковала сообщения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стрые Львовской области суд рассмотрел дело мужчины, который через Viber распространял информацию о местах работы групп оповещения ТЦК и СП. Следствие пришло к выводу, что его действия помогали военнообязанным избегать вручения повесток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!