Жители прифронтовой Дружковки получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В Дружковке находят убежище многие люди, которые недавно жили в других прифронтовых населенных пунктах Донетчины. Несмотря на высокую опасность, Фонд Рината Ахметова передал продовольственную помощь в город. Она предназначалась и для переселенцев, и для местных жителей – тех, кому поддержка больше всего нужна. Выдача завершена.

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Люди рассказывают, что обстановка в городе стабильно трудна, но каждый настроен держаться.

"Сейчас жизнь военная, сложная. Я пришла за гуманитарной помощью, потому что иначе не смогу выжить, продукты дорожают каждый день", — говорит Людмила, пенсионерка.

"Помощь обязательно нужна. Я по своей пенсии помогаю детям и внукам, у них сейчас вообще ничего нет. Спасибо большое", – говорит Антонина Михайловна, жительница Дружковки.

О силе прифронтового города – смотрите в сюжете Николая Осыченко, руководителя Мариупольского телевидения, посла Фонда.

В целом Фонд передал для жителей Украины почти 13,5 миллиона продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.