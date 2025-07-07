'Жил мыслями о семье': менее чем через месяц после обмена умер украинский защитник, который пробыл в плену 3 года. Фото

Меньше чем через месяц после возвращения из российского плена не стало украинского военного Валерия Зеленского. 57-летний воин провел в неволе более трех лет.

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Герой умер 16 июня 2025 года – его сердце не выдержало последствий пыток. Об этом сообщила дочь защитника в материале "Суспільне Донбас".

Валерия освободили во время масштабного обмена "1000 на 1000", который состоялся 25 мая этого года. Для его семьи это был день радости и долгожданной надежды, что жизнь наконец вернется в нормальное русло. Но физические муки и пережитое в плену оказались фатальными.

По словам дочери, отец вернулся домой с серьезными травмами. После пыток у него практически не работала рука, врачи обнаружили подозрения на поражение поджелудочной, а впоследствии — критические повреждения внутренних органов. Во время операции стало понятно: все его внутренние органы "распадались". Врачи уже ничего не могли сделать.

Валерий Зеленский родился в Украине, часть детства провел в России. Образование химика получил в Северодонецке, где встретил свою будущую жену. Некоторое время служил в милиции, позже занимался предпринимательством. С началом войны стал в ряды 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, получил звание старшины.

В начале полномасштабного вторжения его подразделение помогало военным, которые обороняли Мариуполь. Они доставляли оружие, координировали логистику. При этом сами были почти невооружены – без касок, бронежилетов и даже автоматов.

"Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока, восемь сказали: "Мы идем". Отец был один из восьми. Он был сапером и должен был минировать мост. Ему сказали: "Вообще не волнуйтесь, там Нацполиция, там вас ждут, все будет хорошо". Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими", – рассказала дочь защитника.

В неволе Валерий пробыл более трех лет. Его пытали, лишали медицинской помощи, удерживали в нечеловеческих условиях. Но, как рассказала дочь, все это время он жил только мыслями о семье – и именно это держало его при жизни.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 4 июля провели еще один этап обмена военнопленными. Домой вернулись бойцы из рядов ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ССО, а также НГУ, ГПСУ и Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

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