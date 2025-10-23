'Женщины-военные зажгли нашу смелость': Кондратюк открыла в Киеве Украинский женский конгресс-2025

Соучредитель Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк открыла Украинский Женский Конгресс-2025, лозунгом которого в этом году является фраза "Смелость быть собой!".

"Мы с вами долго учились – Имею право сказать Нет! Ни буллингу, ни насилию, ни сексизму, ни неравенству. Теперь мы практикуемся в смелости сказать ДА. Да – смене профессии. Да – помощи другому. Да – обучению в зрелом возрасте. Да – руководящей должности. Да – третьему ребенку. Так – жизни несмотря на войну. Каждое ДА – это смелость! Каждая, кто говорит ДА – смелая!" – отметила Елена Кондратюк в своем выступлении, которое открыло Конгресс.

Она убеждена: смелость современной украинской женщины – это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе, которая часто выглядит "обычной", а на самом деле она чрезвычайная.

"Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь!" – заявила Елена Кондратюк.

Рассказывая о цели нынешнего УЖК, вице-спикер отметила, что эта площадка должна дать смелым женщинам голос, сделать их видимыми. Ведь видимость – это не о софитах, а о праве влиять.

Участницы и участники Конгресса услышат истории женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину. Предполагается четыре дискуссионные платформы: Смелость быть первыми; Смелость быть видимыми; Смелость быть во власти; Смелость быть разными.

В своем выступлении Елена Кондратюк напомнила, что украинские женщины имеют уникальную смелость, поскольку во время войны не боятся идти в армию, открывать новые бизнесы, волонтерить, управлять общинами, воспитывать детей.

"Смелость – это момент, когда страх не исчезает, но он больше не руководит твоей жизнью", – считает она.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принято гендерную квоту на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Соучредителями Конгресса являются Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.

Украинский Женский Конгресс-2025 транслируется вживую на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.