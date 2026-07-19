Женился всего 2 недели назад: на фронте погиб воин из Тернопольской области

К сожалению, из-за войны с российскими захватчиками Украина теряет своих лучших сыновей. В селе Старая Ягольница Нагорянской громады, что в Тернопольской области, простились с 29-летним военнослужащим Тарасом Катинским, который вернулся с поля боя на щите.

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Тарас всего две недели назад женился… Печальную весть о гибели Героя на войне принес Нагорянский сельский совет.

Что известно о Герое

Тарас родился в апреле 1997 года и всю свою жизнь был связан с родным селом Старая Ягольница.

Он встал на защиту Родины ещё в 2019 году. В последнее время Тарас проходил службу в должности старшего стрелка-оператора второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты первого батальона территориальной обороны воинской части А7033.

"За время службы проявил себя как преданный воин, надёжный побратим и настоящий патриот своего государства", – отмечают побратимы погибшего Героя.

12 июля 2026 года, во время выполнения боевого задания, Тарас Катинский погиб вблизи населённого пункта Луговка Охтырского района Сумской области.

Причем всего две недели назад военнослужащий находился дома в отпуске, где женился на любимой девушке из села Великие Чернокинцы. После короткого пребывания дома он вернулся на фронт, где погиб.

При этом в семье Катинских старший брат Тараса продолжает защищать Украину в рядах Сил обороны.

Героя похоронили в родном селе Старая Ягольница.

OBOZ.UA выражает искренние соболезнования родителям, брату, родным, близким и побратимам погибшего воина.

Другие герои страны

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастовского района Киевской области Василий Мельник. Сердце украинского воина остановилось еще 24 марта 2024 года, но его гибель была подтверждена только сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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