Воспитывала сына мужа как родного и скрывала тяжелую болезнь: какой в реальной жизни была Руслана Писанка, которая поставила на колени путиниста

Ровно четыре года назад, 19 июля 2022 года, остановилось сердце популярной украинской телеведущей и актрисы Русланы Писанки. Ее жизнь преждевременно унесла страшная болезнь — агрессивная форма рака. И все же за свои 56 лет Писанка успела сделать много важного: стала настоящей звездой экранов, создала счастливую семью и оставила в сердцах всех людей, с которыми была знакома, только приятные воспоминания.

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В ближайшем окружении ведущей неоднократно подчеркивали, что она была невероятно светлым человеком, но в то же время имела очень принципиальный характер, поэтому могла поставить обидчиков на место так, что они просили прощения на коленях. В годовщину смерти звезды OBOZ.UA расскажет, какой была ее жизнь за объективами камер.

В личной жизни Руслане Писанке очень улыбнулась судьба, ведь ей удалось найти свою настоящую любовь – Игоря Исакова. Пара узаконила отношения в 2012 году и была вместе до самого ухода ведущей в вечность. Влюбленные не стеснялись откровенно делиться подробностями своих отношений с поклонниками, однако одну часть личной жизни все же держали в тайне. Лишь спустя два года после смерти телезвезды Исаков рассказал, что его сын от предыдущего брака некоторое время жил с ними.

"Да, у меня есть сын. Когда мы познакомились с Русей, он был еще маленьким. А потом мы все вместе жили около трех лет. Вот когда мы участвовали в проекте "Зважені та щасливі", Егор уже был с нами. Девятый класс он закончил еще в Черкассах, а затем поступил в колледж в Киев. После его окончания стал студентом Национального университета физического воспитания и спорта. Он кандидат в мастера спорта по фехтованию", – поделился супруг ведущей в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Руслана Писанка очень легко нашла общий язык с Егором, поэтому воспитывала его как родного сына. Как вспоминал Игорь Исаков, ведущая никогда не давила на парня своим авторитетом, однако командовать могла с легкостью.

"С моим сыном у нее были очень хорошие отношения. Иногда я даже говорил, что у нее с ним получается общаться гораздо лучше. У меня, признаюсь, какой-то период отношения были немного натянутыми. Сейчас они очень теплые, а тогда… Не знаю, почему так получалось. Может, я требовал от него больше, чем нужно. А он этим требованиям не мог или не хотел соответствовать. Одним словом, Руся ладила с Егором гораздо лучше, чем я. Она была для него старшим другом, наставником", – говорил Исаков.

Писанка учила Егора готовить, а также любила обсуждать с ним жизнь. Как признавался Исаков, в такие моменты он всегда старался не мешать жене и сыну, чтобы не нарушить их откровенность.

Уникальная искренность знаменитости всегда поражала и ее коллег. В прошлом году журналист Константин Грубич, чтя память Русланы Писанки, вспомнил об их совместном участии в проекте "Битва украинских городов". По его словам, артистка никогда не боялась предстать перед камерой не в самом лучшем свете и всегда поддерживала окружающих.

Однако, когда кто-то позволял себе обидеть Руслану Писанку, она отнюдь не была "белой и пушистой". Ярким примером этого является инцидент, произошедший еще до начала полномасштабной войны во время работы ведущей в Москве. По словам актера Виктора Андриенко, российский артист Станислав Скадальский, который в настоящее время одиозно поддерживает путинский режим, максимально некорректно высказался в адрес Писанки, после чего она раз и навсегда "сожгла мосты" между ними.

"Когда Скадальский унизил ее в свое время, когда она работала в его спектакле в Москве, она встала, ответила ему так, что он не знал, куда деться, развернулась и уехала собирать вещи в Киев. Пока он не прибежал и на коленях не попросил у нее прощения", – вспоминал знаменитость.

И все же, даже несмотря на вспыльчивый характер, Руслана Писанка удивительно хорошо умела хранить важные секреты. Поклонники звезды даже не догадывались, что она борется с онкологией, до того рокового дня, когда ее сердце остановилось навсегда. Ведущая не спешила раскрывать свой диагноз даже коллегам, а делала это лишь в тех случаях, когда избежать правды было почти невозможно.

"Я знал правду о болезни Русланы, потому что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии (там звезда проходила лечение. – Ред.). Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень хорошо понимаю и уважаю ее желание держать это в секрете", – поделился в интервью OBOZ.UA Егор Гордеев.

А вот нежелание Писанки раскрывать свой страшный диагноз ведущий объяснил так: "Знаете, нередко окружающие по-разному воспринимают твое горе. Иногда как свое, и, сами того не желая, высасывают из тебя кучу энергии. И если эти силы нужны, как никогда, тебе самой, то лучше об этом не говорить. Поэтому, думаю, она приняла очень мудрое и правильное решение. Руся до последнего, даже когда выходила в эфир на две минуты уже из больничной палаты, готовилась. И мало кто знал, какими адскими были эти приготовления, как ей было тяжело это делать физически. Но она делала это и дарила радость, праздник, оптимизм".

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