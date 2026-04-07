'Железные мечи': в Киеве презентовали украинский перевод книги историка Бар-Зохара об операции Израиля в ответ на нападение ХАМАС

В киевском "Книголенде" состоялась презентация книги израильского историка и писателя Михаэля Бар-Зохара "Залізні мечі, зранені серця", посвящённой одноимённой операции Израиля в ответ на нападение ХАМАС 7 октября 2023 года.

Эта книга стала третьей работой Бар-Зохара в серии "Еврейская библиотека". Предыдущие издания – "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" и "Амазонки Моссада" – в украинском переводе стали бестселлерами.

Автор присоединился к презентации онлайн и подчеркнул поддержку Украины в мире. "Во всём мире восхищаются мужеством украинцев. Особенно в условиях, когда помощь обещают, но не оказывают. Поэтому Украине нужно рассчитывать прежде всего на себя", – отметил Бар-Зохар. Он также добавил, что гордится популярностью своих книг среди украинских читателей.

Книга вышла в издательстве "Наш Формат" в рамках серии "Еврейская библиотека" и была издана при поддержке Ярослава и Станислава Гришиных – соучредителей производителя дронов "Генерал Черешня".

Во время презентации президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин поблагодарил за содействие в издании книги и выразил надежду, что продукция "Генерала Черешни" будет использоваться на всём фронте борьбы с "осью зла", которая сегодня простирается от Украины до Ближнего Востока.

Ярослав Гришин отметил, что события, описанные в книге, являются "мега актуальными для Украины", поскольку подчеркивают опасность недооценки зла и необходимость постоянной готовности к защите.

По словам заместителя главы Координационного штаба по вопросам пленных, представителя ГУР Андрея Юсова, полный комплект из девяти книг серии пользуется популярностью среди сотрудников украинских спецслужб, В частности, они есть у действующего руководителя ГУР Олега Иващенко и его предшественника Кирилла Буданова.

Юсов также отметил, что книга перекликается с украинскими реалиями, поскольку описывает военные преступления, преступления против человечности и убийства гражданских – подобные тем, которые совершает Россия в Украине.

Глава наблюдательного совета "Генерала Черешни" Григорий Шверк, говоря о схожести мотивов украинцев и израильтян, напомнил высказывание Голды Меир: "Мы хотим жить, они хотят нас убить. Это оставляет немного места для компромисса".

Модерировала известная украинская продюсер и пресс-секретарь ОО Humanity Эстер Вратарева.