Желающих воевать критически мало: оккупанты придумали новую хитрость на ТОТ Украины для мобилизации на войну

Российские оккупанты продолжают вербовать жителей временно оккупированных территорий на войну против Украины. На этот раз враг прибег к очередному методу мобилизации, в частности, российские военные предлагают списать лицам их банковские долги.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram. Там отметили, что даже под таким предлогом желающих воевать на стороне РФ очень мало.

"Оккупанты прибегли к новым методам мобилизации: предлагают списать долги банковским должникам в обмен на контракт с армией РФ. Для выполнения мобилизационного плана на ТОТ, россияне звонят по телефону должникам и их родственникам, обещая простить кредиты, если кто-то из них пойдет служить", – написано в сообщении.

В ЦНС отметили, что Кремль всегда использовал бедность, которую сам создает, для вербовки людей на войну и подчеркнули, что принуждение к участию в войне против своей страны является преступлением против международного права. Все причастные к таким действиям понесут наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Украины захватчики установили в школах ящики для анонимных сообщений, поощряя учеников доносить на "врагов России". Школьников призывают сообщать о "нелояльных" к оккупационным властям одноклассников или даже членов семей.

Эти действия проводятся под прикрытием лозунгов о "борьбе с экстремизмом". Все письма школьная администрация должна передавать работникам российского ФСБ.