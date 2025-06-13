Ждите хороших перемен: астропрогноз на пятницу, 13-е

В пятницу, 13 июня продолжается 17 лунный день. Луна находится в созвездии Козерога, Солнце – в Близнецах.

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Действительно ли будет несчастливыми день, с которым связано немало суеверий, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Прежде всего она напомнила, что на самом деле 13 является числом трансформации и изменений, числом перехода.

"Пятница – это энергия красоты и энергия любви, энергия жизни. Поэтому в этот день изменения могут происходить на уровне ваших отношений, на уровне вашей жизни, на уровне вашей внешности, на уровне восприятия мира", – сказала Исита Гая.

По словам астролога, в такой день можно, например, менять свой стиль, пробовать что-то новое и неизвестное. "В этот день вы можете надеть одежду, которую вы никогда не надевали. В этот день вы можете попробовать новую еду, надеть цвета, которые вы никогда не надевали, украшения, камни, которые вы никогда не надевали", – посоветовала она.

Нынешнюю пятницу, 13 Исита Гая назвала днем полного обновления и объяснила, какого именно. "И именно в этот день вот это обновление, которое вы делаете на физическом уровне, оно приведет к высшему духовному обновлению и к обновлению вашего сознания жизни", – спрогнозировала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 13 июня для всех знаков зодиака – для кого эта пятница станет наиболее счастливой.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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