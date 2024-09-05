Ждать ли дождей: синоптики уточнили прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 6 сентября, в Украине ожидается преимущественно солнечная погода. Только на юге нашей страны синоптики прогнозируют дожди с грозами.

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Средняя температура воздуха в течение дня составит +25…+28 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди с грозами в пятницу возможны в Одесской области и в Крыму. Дневная температура в этих регионах будет колебаться в пределах +24…+26 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +16.

На западе Украины в течение дня прогнозируется переменная облачность. В среднем температура составит +26…+29 градусов. Ночью похолодает до +14.

В других областях Украины также ожидается теплая погода без осадков. В центре, на севере и на востоке страны воздух прогреется до +29 градусов.

Ночью температура в некоторых областях опустится до +13. При этом на юге в ночное время суток будет существенно теплее. В этой части страны синоптики прогнозируют ночью +16…+18 градусов.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сентябрь 2024 года начался с температурного рекорда. 3 числа воздух прогрелся до +24,5 градусов, что превысило предварительный показатель для этого дня 2015 года.

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