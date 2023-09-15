Жары уже не будет: синоптики дали детальный прогноз для Украины на выходные. Карта

В Украине в субботу, 16 сентября, будет свежая погода, в среднем по стране – до +23 градуса днем, без осадков. В воскресенье, 17 сентября, температура поднимется на несколько градусов, в среднем ожидается до +26, но в крайних западных областях пройдут дожди.

Соответствующий прогноз на выходные опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики предупредили: в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, центральных (кроме Полтавской и Днепропетровской), южных областях и в Крыму 16 сентября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 17-го числа к этому перечню добавятся также Волынь и Сумщина.

В субботу, 16 сентября, по всей стране – переменная облачность, без осадков. Самая высокая температура прогнозируется в южной части Украины, а также на Закарпатье. Там она поднимется до +25...+26. На остальной территории будет преимущественно +23, местами – только +22 градуса в светлое время суток.

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В Киеве и области +21...+23, ночью +10...+12. Осадков не предвидится.

Во второй выходной, в воскресенье, 17 сентября, в ряде регионов будет теплее. На западе, в центре и местами на юге воздух прогреется до +26 (в Крыму – до +24, в Одесской и Херсонской областях – до +25 максимум). На севере и востоке температура будет ниже, днем в среднем +23 градуса.

По всей стране, кроме запада, без осадков. Дождь пройдет на Закарпатье, Львовщине и Волыни.

В столице Украины и Киевской области +24...+26, ночью +10...+12. Небольшая облачность, сухо.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха считает, что погода в нашей стране во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозков в следующие две недели не прогнозируется, но атмосферный фронт принесет небольшие осадки.

– Синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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