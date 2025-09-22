Жарить, тушить, варить? Какой способ приготовления овощей самый безопасный – ответ эксперта

Овощи – неотъемлимая часть рациона каждого. Эксперты советуют их есть каждый день, лучше всего в тушеном, запеченном, и самый полезный способ – в сыром виде. Фрукты тем более полезнее всего есть в сыром виде.

Доктор Олег Швец рассказал в Facebook, как лучше всего готовить овощи, чтобы они были полезными и вкусными.

ПОЧЕМУ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАЖЕН

Во время варки овощей вода и высокая температура могут вымывать некоторые питательные вещества.

Но жарка или тушение позволяет сохранить их в большем количестве

Приготовление на пару также является хорошим способом сохранить питательные вещества в свежих продуктах без добавления жира с маслом или маслом. Кроме того, жидкость, оставшуюся после приготовления на пару, можно употреблять как овощной бульон, который содержит все питательные вещества из приготовленных овощей.

Интенсивное тепло пара может уничтожить некоторые питательные вещества в определенных овощах, таких как: капуста, болгарский перец и брюссельская капуста. Лучше потребляйте их свежими отдельно или в салате.

Когда вы готовите свежие овощи на огне, важно сохранить как можно больше вкуса, внешнего вида, текстуры и питательных веществ.

"Готовьте их только до тех пор, пока они не станут мягкими, но все еще хрустящими и не разваренными. Если вам нужно много овощей, лучше разделите их на небольшие порции. Это поможет приготовить их при одинаковой температуре", – подытожил специалист.

