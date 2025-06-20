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Жареные кабачки: как правильно приготовить самое простое блюдо

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,8 т.
Рецепт блюда

Кабачки – очень простые овощи, которые можно готовить по-разному, но проще всего – пожарить на сковороде. Для более сытного варианта приготовьте их в кляре из муки и яиц. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень  вкусных жареных кабачков, в кляре из муки и яиц. 

Как вкусно приготовить кабачки

Ингредиенты:

  • кабачок 
  • специи
  • яйца 
  • мука

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите, поперчите. 

Жареные кабачки

2. Обмокните в кляр из яиц, далее в муку и снова в яичную смесь и обжарьте.

Готовое блюдо

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