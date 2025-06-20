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Жареные кабачки: как правильно приготовить самое простое блюдо
Кабачки – очень простые овощи, которые можно готовить по-разному, но проще всего – пожарить на сковороде. Для более сытного варианта приготовьте их в кляре из муки и яиц.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков, в кляре из муки и яиц.
Ингредиенты:
- кабачок
- специи
- яйца
- мука
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите, поперчите.
2. Обмокните в кляр из яиц, далее в муку и снова в яичную смесь и обжарьте.
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