Жареные кабачки: как правильно приготовить самое простое блюдо

Кабачки – очень простые овощи, которые можно готовить по-разному, но проще всего – пожарить на сковороде. Для более сытного варианта приготовьте их в кляре из муки и яиц.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жареных кабачков, в кляре из муки и яиц.

Ингредиенты:

кабачок

специи

яйца

мука

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте слайсами, посолите, поперчите.

2. Обмокните в кляр из яиц, далее в муку и снова в яичную смесь и обжарьте.

Також на OBOZ.UA ви можете ознайомитися з рецептами: