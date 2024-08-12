Жара вернется: Диденко сказала, когда начнет повышаться температура

Погода в Украине примерно в средине текущей недели (12–18 августа) снова станет жаркой. Пик высоких температур ожидается в период 16–20 августа.

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Соответствующим прогнозом поделилась в своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. "Со середины недели температура воздуха начнет повышаться, причем это повышение начнется с юго-запада и запада, затем распространится на всю Украину... На востоке и юге жара задержится до Дня Независимости (24 августа. – Ред.)", – сообщила эксперт.

Предполагаемая максимальная температура 19 августа:

Также Диденко рассказала, какой будет погода во вторник, 13 августа. Она обратила внимание на то, что ночи уже более прохладные.

В ночь на вторник в среднем по Украине ожидается +12...+16, на Волыни и Ривненщине кое-где +10...+12, в южной части +15...+20 градусов.

Днем 13 августа потеплеет до +24...+28. На севере ожидается +20...+25, в южной части +28...+31 градус.

Над Украиной разместится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно.

В Киеве 13 августа дожди маловероятны. Ночью в столице будет около +15, днем ​​+23...+24 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее также прогнозировала, что в нашу страну вернется жара. Ее обусловит антициклон – поле высокого давления, характеризующееся отсутствием атмосферных фронтов и осадков, меньшим количеством облачности и прояснениями.

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