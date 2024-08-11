Почему в Украину вернется жара и возможны ли сильные ливни: синоптик дала объяснение

На следующей неделе в Украину вернется жара. Ее обусловит антициклон – поле высокого давления, характеризующееся отсутствием атмосферных фронтов и осадков, меньшим количеством облачности и прояснениями.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, в Украину поступят воздушные массы с южных широт – температура воздуха повысится, а осадков станет меньше.

"Конечно, будет жарче, но это не будет так критично, по крайней мере, по расчетам, которые есть на сегодняшний день", – отметила специалист.

Также она подчеркнула, что вероятная неустойчивая атмосфера и грозовые дожди – это обычно для лета.

"Летом это нормальный, естественный процесс такой деятельности, именно грозовой. Все осадки летом они носят такой характер, чаще всего это грозовые дожди", – пояснила синоптик.

Погоду на осень сейчас прогнозировать рано, отметила Птуха. Это можно будет сделать в конце августа.

"То есть пока каких-либо прогнозов по осени мы не даем. Официальных таких прогнозов еще нет", – сказала синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 12 августа на погоду в Украине будут влиять две циклонические системы. Преимущественно день будет сухим и солнечным из-за антициклона.

– Синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали по меньшей мере еще одну волну жаркой погоды. Однако уже в конце августа в некоторых регионах Украины возможны первые заморозки.

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