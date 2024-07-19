Жара в Украине пойдет на спад, но не везде: синоптики дали прогноз на выходные. Карта

На выходных 20 и 21 июля жара в Украине местами ослабнет, однако в целом будет оставаться на высоких отметках. В воскресенье погоду освежат дожди, которые пройдут в нескольких западных областях.

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Такой прогноз дали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье преимущественно будет сухо и солнечно, только в воскресенье ожидаются кратковременные дожди в Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Тернопольщине, Хмельниччине и Винниччине.

Прогноз погоды на субботу, 20 июля

В субботу температура воздуха в ряде областей будет находиться в пределах комфортных +25...+28, в частности, речь идет о западных и северных регионах.

В центральных, восточных и южных областях жара удержится: кое-где столбики термометров поднимутся до +29...+35, жарче всего будет на Херсонщине, там ожидается +34...+36.

Прогноз погоды на воскресенье, 21 июля

В воскресенье днем и ночью синоптики прогнозируют кратковременные дожди в нескольких западных областях, в частности на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Буковине, Тернопольщине, Хмельниччине и Винниччине.

Днем там станет свежее до +23...+28 градусов.

На остальных территориях сухо и солнечно. В северных областях до +28...+29 градусов, на юге удержатся высокие температуры до +36, на востоке до +33...+34 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 17 июля зафиксировали уже 13 с начала месяца температурный рекорд. В этот день максимальная температура воздуха составляла +35,6 градуса.

Температурные рекорды фиксируют и в Карпатах, в частности, на метеостанции Пожижевская, где 15 июля потеплело до +24,9 градусов.

В Укргидрометцентре объясняют, что аномальные температуры, очевидно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

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