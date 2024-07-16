В Карпатах зафиксировали новый температурный рекорд: что известно

В Карпатах зафиксирован максимальный рекорд температуры воздуха на метеостанции Пожижевская. В понедельник, 15 июля, там потеплело до +24,9 градуса.

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Об этом сообщил Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии. "Очередной температурный рекорд на станции Пожежевская", – говорится в сообщении на странице центра Facebook.

Так, по данным метеорологов, накануне максимальная температура воздуха на вершине Карпат Пожижевская превысила рекордное значение для этого дня на 1,5 градуса и достигла +24,9 градуса.

Средняя и минимальная температуры за сутки тоже были выше рекордных значений, сообщили ученые.

Как писал OBOZ.UA, в понедельник в Киеве зафиксировали уже 11 температурный рекорд с начала месяца. 15 июля максимальная температура воздуха на уровне +34,2 градуса оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты.

По данным синоптиков, аномальная жара в Украине начнет ослабевать до конца недели. Однако 17 июля ожидается самый жаркий день лета с температурой более 40 градусов.

В Укргидрометцентре объяснили, что аномальные температуры в Украине, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Новые рекордные значения могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Ранее Центр общественного здоровья Минздава Украины дал рекомендации, как пережить аномальную жару.

Так, высокая температура воздуха может оказывать серьезные последствия для здоровья, такие как усталость, обезвоживание, головокружение, обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому при аномальной жаре украинцев призывают тщательнее следить за своим самочувствием.

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