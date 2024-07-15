Почему Украина оказалась в плену аномальной жары: синоптики дали разъяснение

Аномально высокие температуры воздуха, которые фиксируют в Украине с начала июля, вероятно, вызваны климатическими изменениями. Анализ имеющихся данных говорит о росте показателя индекса изменения климата – Climate Shift Index (CSI).

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Об этом сообщили на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Как отмечается, CSI был разработан американской некоммерческой организацией, анализирующей климатологию, Climate Central.

Этот индекс показывает частоту определенных температур при изменении климата. Специалисты разработали такой показатель, чтобы определить влияние климатических изменений на местные суточные температуры по всему миру. Он показывает частоту появления малой, средней либо наибольшей температур в приземном слое атмосферы при изменении климата.

"CSI 5 уровня означает, что температура встречается по меньшей мере в 5 раз чаще по сравнению с миром без загрязнения углеродом, вызванным деятельностью человека. Эту температуру было бы очень трудно встретить в мире без изменений климата – не обязательно невозможно, но очень маловероятно. Аналогично CSI уровня 4 означает, что вероятность возникновения температуры по меньшей мере в 4 раза выше, и так далее", – пояснили синоптики.

К примеру, если раньше температура +34 градуса в июне на конкретном участке случалась в среднем раз в год, то увеличение этой частоты (вероятности) до трех раз фиксируют в значении 3.

По данным CSI, с 12 по 16 июля в Украине преобладали показатели от 4 до 5. Это свидетельствует о фиксировании новых рекордных значений температур, которые могут быть близки к абсолютным максимумам в стране.

Согласно значениям Индекса, с высокой вероятностью, такие показатели температуры в нашей местности в настоящее время обусловлены именно изменениями климата, отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в Украине июль может побить рекорды по жаркой погоде. К концу второй декады месяца заметное снижение температуры воздуха не просматривается, изменяться погода начнется только с 20 июля.

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