Уже 13 с начала июля: в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

В Киеве в среду, 17 июля, климатологи зафиксировали очередной погодный рекорд – 35,6°С тепла. Согласно данным климатологов это уже рекорд 13 с начала месяца.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. По прогнозам синоптиков, уже скоро можно будет насладиться долгожданной прохладой.

"Очередной температурный рекорд в столице. По данным метеостанции ЦГО 17 июля в Киеве, максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,2°С", – говорится в сообщении.

Как уточнили климатологи, с начала июля в столице зафиксировано уже 13 температурных рекордов.

Напомним, в Киеве во вторник, 16 июля, зафиксировали температурный рекорд – 36,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1931 года. Кроме того, температура воды в Днепре превысила предыдущий максимум, зафиксированный 22 июля 2010 года.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!