Жара в Украине бьет рекорды: какие области лидируют и чего ожидать в ближайшие дни

В Украине в разгаре аномальная жара, которая местами уже устанавливает новые температурные рекорды. Самые высокие показатели традиционно фиксируются в южных, восточных и части центральных областей, где воздух прогревается до экстремальных значений.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. При этом синоптики отмечают, что в ближайшие дни жаркая погода в Украине сохранится, однако в конце недели возможно кратковременное понижение температуры.

"Температурные рекорды в Украине 25–28 июня 2026 года. Дневные максимумы в некоторых областях вновь побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этих дат", – говорится в сообщении.

Согласно карте, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, пик рекордной жары наблюдался в период с 25 по 28 июня, причем Луцк был абсолютным лидером западного региона. Если 27 июня там зафиксировали рекордные +33,5 градуса, то уже 28 июня жара достигла невероятных +36,7 градуса.

Львов также буквально плавился от солнца. 27 июня температура там поднялась до +32,4 градуса, а 28 июня столбики термометров взлетели до +35,8 градуса.

В Ужгороде 28 июня также зафиксировали рекордные +36,4 градуса, тогда как днём ранее было +34,6 градуса.

В Одессе, Ровно, Тернополе, Черновцах, Кропивницком 28 июня воздух прогрелся до +35,0 – 36,2 градуса выше нуля, что также стало абсолютным максимумом для этого дня за долгие годы наблюдений.

В Виннице 27 июня зафиксировали +31,4 градуса, а на следующий день, 28 июня, город накрыла ещё более мощная волна жары – +34,6 градуса.

Какая будет погода в ближайшие дни

30 июня в Украине сохранится жаркая погода с дневной температурой до +34 – +36 градусов в Закарпатье и Прикарпатье, а в Ужгороде и Херсоне возможны локальные грозовые дожди.

1 июля сильная жара охватит большинство областей, а столбики термометров в центре и на юге поднимутся до отметки +31 – +33 градусов на фоне преимущественно малооблачной и сухой погоды.

Уже 2 июля в западных и северо-западных регионах начнется заметное понижение температуры до умеренных +21 – +25 градусов, которое будет сопровождаться дождями.

В то же время восточные, центральные и южные области 2 июля по-прежнему будут находиться в зоне высоких температур, где воздух прогреется до стабильных +30 – +34 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что аномальная жара, уже охватившая ряд европейских стран, дошла и до Украины. Самые высокие температуры в ближайшие дни прогнозируются на западе и юге страны, где воздух местами разогреется почти до +38 градусов. Впрочем, уже в конце недели на территорию нашей страны начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и стран Балтии, который принесет хоть и незначительное, но постепенное понижение температуры.

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