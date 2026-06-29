Аномальная жара отступит: синоптик назвал дату, когда в Украину придет "прохлада"

Аномальная жара, которая уже охватила ряд европейских стран, дошла и до Украины. Самые высокие температуры в ближайшие дни прогнозируются на западе и юге страны, где воздух местами нагреется почти до +38 градусов.

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Впрочем, уже в конце недели на территорию нашей страны начнёт поступать более прохладный воздух из Скандинавии и стран Балтии, который принесёт хоть и незначительное, но постепенное понижение температуры. Подробнее рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Подробнее о погоде на неделю

По словам метеоролога, в понедельник, 29 июня, ночью по Украине будет преобладать сухая погода, лишь на западе местами возможен слабый туман. В дневные часы на севере и западе прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы до 17–22 м/с, тогда как в большинстве регионов существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +15 – +21 градус, днем +27 – +32 градуса, а в западных и Одесской областях воздух прогреется до +33 – +38 градусов.

Во вторник, 30 июня, ночью возможны грозовые дожди в западных, северных и центральных областях, а днем осадки в виде кратковременных ливней и гроз возможны преимущественно в Карпатах и Прикарпатье. На остальной территории сохранится сухая погода, без значительных осадков.

Температура ночью будет колебаться в пределах +17 – +22 градусов, днем +28 – +33 градусов, в южных регионах и на Закарпатье местами до 38 градусов выше нуля.

В среду, 1 июля, в западных областях местами прогнозируются грозовые дожди, днем местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 17–22 м/с. В других регионах Украины существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +17 – +22 градусов, днём +28 – +33 градусов, а на юге страны воздух снова прогреется до +33 – +38 градусов.

По прогнозу Кибальчича, в четверг, 2 июля, в ночные часы дожди с грозами ожидаются в западных и Одесской областях, тогда как днем переменчивая погода с кратковременными осадками охватит большинство регионов страны, кроме Крыма и востока. В центральных и северных областях местами возможны интенсивные ливни, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +18–+23 градуса, днём +30–+36 градусов, а на западе будет прохладнее – +20 – +27 градусов.

В пятницу, 3 июля, ночью возможны грозовые дожди в центральных, северных и отдельных южных регионах. Днем зона осадков переместится на Левобережье, тогда как на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Ночью ожидается +16 – +21 градус, на западе +11 – +16 градусов, днем +22 – +27 градусов, а на востоке, в Крыму и Приазовье воздух прогреется до +30 – +35 градусов.

В субботу, 4 июля, кратковременные дожди возможны ночью на востоке, а днем – на севере Левобережья, местами с грозами. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Температура ночью составит +11 – +17 градусов, днём +22 – +27 градусов, на юге и в Крыму – до +30 градусов тепла.

В воскресенье, 5 июля, на Украине будет преобладать сухая погода, только на крайнем северо-западе днем местами возможны небольшие дожди. Ночью ожидается +10 – +15 градусов, днем +22 – +27 градусов, а на юге и в Закарпатье – до +28 – +31 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны из-за аномальной жары этим летом уже принимают экстренные меры. Так, в Великобритании и Бельгии сокращают движение поездов, в Испании и Германии отменяют массовые мероприятия, а во Франции ограничивают продажу алкоголя. Власти европейских стран призывают граждан быть максимально осторожными, поскольку эта волна жары может привести к многочисленным летальным исходам.

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