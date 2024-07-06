Жара усиливается: прогноз погоды в Украине на 7 июля

В воскресенье, 7 июля, погода в Украине будет жаркой во всех областях, выше всего столбики термометров поднимутся на юге и востоке – местами до +37 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. "Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха в южных и восточных областях ночью составит 17-22 градуса, днем 30-34 тепла, а местами будет сильная жара – 35-37 градусов по Цельсию.

На остальной территории Украины столбики термометров ночью покажут 14-19 градусов тепла, днем 28-33 выше нуля. В северных областях температура воздуха днем составит 24-29 градусов.

В Киевской области температура воздуха будет колебаться от 14 до 19 градусов, а днем от 24 до 29 тепла. В Киеве ночью 15-17 градусов, днем 27-29 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, на следующей неделе в Украину ворвется чрезвычайная жара. В течение всей недели днем температура почти по всей стране будет достигать +33...+34, а кое-где – до +40 градусов.

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