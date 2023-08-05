Жара усилится и придут грозы: синоптики предупредили о +40 и граде в Украине в воскресенье

Погода в Украине в воскресенье, 6 августа, будет еще более жаркой, чем в субботу. В отдельных регионах воздух днем может прогреться даже до +38...+40 градусов. На западные области могут налететь кратковременные дожди, грозы и град.

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На фоне сильной жары юго-восточный ветер может достигнуть штормовых значений. Укргидрометцентр в Facebook-аккаунте сообщил, что его скорость в составит в среднем 7-12 м/с.

"Днем в Украине местами порывы, в западных областях местами град и шквалы 15-20 м/с", – сказано в посте.

Средняя температура ночью +19...+24, днем +31...+36 градусов. Температура будет еще выше на юге, в восточных и местами центральных областях. Только на Закарпатье и Прикарпатье ожидается более свежая погода, +23...+28 градусов.

По данным Укргидрометцентра, максимальная температура составит +38. Однако синоптик Наталья Диденко не исключает, что воздух в самых жарких областях прогреться даже до +40.

На своем канале в Telegram она отметила, что сейчас в нашей стране наблюдается погода по типу египетской.

"В западных областях завтра ожидается визит атмосферного фронта. Поэтому там кратковременные грозовые дожди, соответственно, постепенное – постепенное! –понижение температуры воздуха и порывистый ветер", – предупредила эксперт.

В Киеве днем в воскресенье, 6 августа, будет +35...+37 градусов. "То есть жарче, чем сегодня. Немного будет помогать сильный юго-восточный ветер. Штормовые порывы до 15-20 м/с", – написала Диденко.

Она считает, что ослабление жары начнется в понедельник, хотя на востоке, Полтавщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму высокие показатели температур еще задержатся.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в Киевской области 6 августа будет сухо и жарко. Ночью на термометрах будет +19...+24, днем +31...+36. В столице ночью +20...+22, днем +33...+35 градусов.

Как писал OBOZREVATEL, 4 августа в Киеве для сохранения дорожного покрытия ввели так называемый тепловой режим для тяжеловесного транспорта. Временное ограничение распространяется на грузовики весом более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

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