'Жара подбирается к Украине, но': синоптик дала подробный прогноз. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается жаркая погода, однако она будет наступать волнами. Уже завтра, 3 июля, столбики термометров поднимутся до +30 градусов и выше.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в пятницу, 4 июля, в западных регионах температура несколько снизится.

"Жара понемногу к Украине подбирается, но – без паники. Завтра (3 июня. – Ред.) +27...+32 градуса. 4-го июля немного выше, но на западе уже, например, снова температура воздуха снизится", – говорится в сообщении.

Диденко пояснила, что 5-6 июля жара временно отступит в большинстве регионов Украины, однако уже с 7 июля ожидается возвращение интенсивной волны тепла.

Прогноз погоды на 3 июля

По всей стране температура будет колебаться от +27 до +32 градусов, немного прохладнее будет на северо-востоке – +23...+27. Дожди с грозами пройдут лишь на востоке, именно поэтому там и будет свежее. Ветер наконец-то немного утихнет.

В Киеве 3 июля ожидается сухая и солнечная погода, днем воздух прогреется до +28...+30 градусов.

"4 июля жарко, 5-6 июля сдержаннее, 7-8 июля очень жарко! С 9-го июля жара ослабнет. Поэтому не ведитесь на метеосплетни и недобросовестные медиа. Жары и прохлады хватит всем!" – резюмировала синоптик.

Напомним, в ряде стран Европы прогнозируют жаркую погоду до +42 градусов. Власти находятся в состоянии повышенной готовности и планируют принимать чрезвычайные меры.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал жару до +39 градусов. Их будет две волны, по его информации, первая – примерно с 3 по 4 июля (с максимальными показателями в +37 градусов), вторая – с 7 по 10-е число (до +39 градусов).

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