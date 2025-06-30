На Украину надвигается аномальная жара: синоптик сказал, когда ожидать до +39 градусов

В начале июля в Украине ожидаются две волны жары. Первая – примерно с 3 до 4 июля (с максимальными показателями в +37 градусов), вторая – с 7 до 10-го числа (с максимумом в +39 градусов).

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Прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал "Телеграфу", что в первой декаде нового месяца погодные условия будут очень изменчивыми.

К примеру, будут наблюдаться колебания температуры. 1–2 июля под влиянием большого циклона над Восточной Европой на территорию Украины вместе с северо-западными ветрами придет прохладный воздух из северных широт. В северных и восточных областях будет наиболее свежо, а также достаточно ветрено; возможны и кратковременные дожди.

Где-то с 3 июля из Центральной и Южной Европы к нам начнет поступать жаркая воздушная масса африканского происхождения. Температура воздуха начнет быстро повышаться и уже к 4 июля все регионы страны накроет жара, с максимальными показателями днем +32...+37 на юге и в центре.

В этот период среднесуточная температура на 5–8 градусов будет превышать климатическую норму.

5 и 6 июля произойдет кратковременное снижение температуры до +25...+31, хотя на крайнем юге и в Крыму сохранится ощутимая жара.

После этого термометры снова поползут вверх, поскольку в конце первой декады месяца новая волна жары из стран Балканского полуострова распространится на большую часть украинской территории.

7–10 июля Кибальчич прогнозирует до +32...+37 днем, на юге местами +38...+39. Ночью минимальные показатели температуры ожидаются в пределах +15...+22 градусов.

Несмотря на ожидаемые температурные "качели" в ближайшие дни, количество осадков в большинстве областей будет меньше нормы. Дожди наиболее вероятны 4–5-го, а также 9–10 июля.

Высокая температура и дефицит осадков могут привести к развитию засухи и увеличению рисков пожаров в природных экосистемах.

На прогностической карте представлено ожидаемое количество осадков (мм) на территории Европы за период с 29 июня по 6 июля. Желтый и коричневый цвета – это дефицит:

Как ранее писал OBOZ.UA, на Европу надвигается серьезная волна жары, которая накроет континент в ближайшие дни. Местами прогнозируют температуру до +42 градусов. Предупреждение об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

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