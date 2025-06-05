Жара, но с грозами: синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды 6 июня

В пятницу, 6 июня, в Украине будет по настоящему летняя, жаркая погода. Впрочем, в некоторых областях возможны кратковременные дожди и грозы.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики отмечают, что погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле высокого атмосферного давления.

"На кратковременные дожди летнего характера рассчитываем местами только в северной части, днем и в западных областях. В Украину будет распространяться достаточно теплая воздушная масса с юго-запада", – говорится в сообщении.

Также местами возможна переменная облачность. В северной части, днем и в западных и Винницкой областях местами кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°С, на востоке и юго-востоке страны 12-17°С. Днем 26-31°С. В Карпатах ночью 11-16°С, днем 20-25°С.

В Киеве и области синоптики также прогнозируют небольшую облачность и кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 15-20°С, днем 26-31°С. В Киеве ночью 18-20°С, днем около 30°С.

Накануне, 5 июня, вместе с жаркой погодой, в Украине синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в большинстве регионов Украины уже началось. В течение этой недели все еще будут чередоваться области повышенного давления с атмосферными фронтами, поэтому ожидается переменчивая погода, при этом температура воздуха будет оставаться летней.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!