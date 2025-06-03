Рассчитываем на летний режим: синоптики сказали, какой будет погода в первую неделю июня. Видео

Метеорологическое лето в большинстве регионов Украины началось. В течение этой недели все еще будут чередоваться области повышенного давления с атмосферными фронтами, поэтому ожидается переменчивая погода, при этом температура воздуха будет оставаться летней.

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Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. Она сообщила, какой будет погода 3-6 июня.

Во вторник, 3 июня, на территорию Украины поступит атмосферный фронт, который обусловит ночью на северо-западе, а в дневные часы в западных, северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди и грозы. Кое-где с градом и шквалами 15-20 м/с. А на Волыни, Ровенщине и Житомирщине пройдут значительные дожди. На остальной территории без осадков.

Температурные показатели уже летние. Ночью от +13 до +18, а днем практически во всех областях +24...+29. Несколько прохладнее будет в западных областях из-за большей облачности и дождей – там ожидается +19...+24.

В среду, 4 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в основном на Левобережье и в Крыму.

Температура воздуха ночью +14...+17, днем +22...+28. Несколько жарче будет на востоке и юге страны – там до +30. А вот на западе и севере страны будет немного свежее, температура воздуха составит +21...+26

В четверг, 5 июня небольшие дожди снова пройдут в западных областях. На остальной территории преимущественно сухо. Ночью +13...+16. Днем +26...+28. На юге и востоке – до +31...+32.

"Рассчитываем на летний режим температуры: в отдельные дни на юге, востоке и юго-западе страны местами до +30...+32", – порадовала прогнозом Птуха.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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