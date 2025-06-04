В Украину врывается настоящее лето: синоптики сказали, где в четверг температура превысит 30°C

В четверг, 5 июня, в Украину наконец-то врывается настоящее лето и жаркая погода. В некоторых областях температура превысит 30°C.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики добавляют, что завтра большая часть территории страны будет находиться под влиянием теплого воздуха, который распространяется с запада. И хоть ночью будет достаточно свежо, днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться.

В поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается, лишь во второй половине дня на северо-западе есть вероятность кратковременного дождя.

"Небольшая облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня в северо-западной части страны местами кратковременный дождь, гроза", – отмечают синоптики.

Ветер преимущественно южный (в восточных областях северный), 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С, на юго-западе страны до 31°С. В Карпатах ночью 9-14°С, днем 18-23°С.

В Киеве и области синоптики также прогнозируют небольшую облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 23-28°С. В Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С.

Вместе с жаркой погодой, в Украине синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

А именно в таких областях:

– С 3 по 6 июня в Харьковской;

– С 4 по 6 июня в Николаевской и Херсонской;

– 5 и 6 июня в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой;

– 3 и 5 июня в Сумской;

– 6 июня в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что метеорологическое лето в большинстве регионов Украины уже началось. В течение этой недели все еще будут чередоваться области повышенного давления с атмосферными фронтами, поэтому ожидается переменчивая погода, при этом температура воздуха будет оставаться летней.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха рассказала, что лето 2025 года порадует нас теплой погодой, не обойдется и без жары. В частности, среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе – на 2,5 градуса.

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