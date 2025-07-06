Жара, но с грозами: синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать от погоды в понедельник, 7 июля

Погода в Украине в понедельник, 7 июля, будет очень жаркой во всех регионах. Столбики термометров будут колебаться днем от +30 до +36 градусов. В то же время в части областей возможны дожди с грозами.

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Так, осадки, местами даже сильные ливни со шквальным ветром, ожидаются в западных регионах Украины. Об этом сообщила в своем прогнозе погоды украинский синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Понедельник в Украине будет жарким. Даже очень жарким. В течение дня температура воздуха составит +30..+33 градуса, местами +33..+36 градусов. Дожди с грозами и даже временами сильные ливни с шквалистым усилением ветра ожидаются 7-го июля в западных областях, дойдут до Винницкой и Житомирской областей", – отметила синоптик.

На остальной территории, уточнила Диденко, в понедельник будет сухо, жарко и солнечно.

В столичном регионе, согласно ее прогнозу, в течение дня ожидается жара до +33 градусов.

"С 11:00 до 16:00 не шастайте под солнцем, хоть на огороде, хоть по улице на асфальте, будет печь. Водичку не забывайте с собой! Жара в Украине побудет пока", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в начале июля в Украине ожидается более высокий температурный фон по сравнению с июнем, поэтому резкого похолодания ожидать не следует. В ближайшие дни синоптики прогнозируют разную погоду из-за атмосферных фронтов, которые принесут колебания давления, влаги, направления ветра и температуры.

Как писал OBOZ.UA, уже 7-8 июля в Украине будет преобладать сильная жара до +37 градусов. Синоптик дала прогноз на ближайшие дни и рассказала, где будет жарче всего.

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