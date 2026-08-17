Жара не отступит? Синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине. Карта

Во вторник, 18 августа, погода в Украине будет неоднородной. В части областей ожидается облачность и кратковременные дожди, тогда как на юге, востоке и в отдельных центральных регионах сохранится солнечная и жаркая погода.

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Прохладнее всего будет на западе, где дневная температура местами не превысит +21 градус, в то же время в восточных и центральных областях столбики термометров поднимутся местами до +32 градусов. Об этом говорится на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине 18 августа

18 августа в западных областях будет облачно с прояснениями, в большинстве регионов пройдут дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17 – +23 градусов, ночью – +17 – +22 градусов.

Во Львове, Луцке и Ровно днем ожидается около +17 – +21 градуса. В Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске и Ужгороде воздух прогреется максимум до +23 градусов.

На севере также пройдут дожди, а столбики термометров днем покажут +21 – +28 градусов.

В то же время южные, восточные и часть центральных регионов будут находиться в зоне сухого и солнечного воздуха.

В Виннице и Черкассах возможны небольшие осадки при температуре +23 – +28 градусов, а вот в Кропивницком и Днепре будет сухо и жарко – до +32.

В Харькове, Донецке и Луганске ожидается переменная облачность без осадков, дневная температура составит +28 – +31 градус, а ночная +16 – +20 градусов.

В Николаеве, Херсоне, Одессе и Крыму будет солнечная погода. Дневная температура достигнет +26 – +30.

В Киеве 18 августа ожидается облачная погода с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +18 – +20 градусов, а днем прогреется до +26 – +28.

Напомним, согласно прогнозам сезонных моделей, сентябрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время спрогнозировать количество осадков пока сложно.

Как писал OBOZ.UA, на Прикарпатье после нескольких дней аномальной жары обрушились сильные ливни, из-за которых дороги оказались затоплены водой. Непогода охватила Ивано-Франковскую область и курортный Буковель.

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