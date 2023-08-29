Жара начнет отступать: синоптикиня предупредила об изменении погоды и грозах с градом. Карта

В среду, 30 августа, на западе Украины наконец-то спадет адская жара и температура опустится до более комфортных отметок. В частности, охлаждение в этот регион принесет волна дождей с грозами.

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Об этом сообщает синоптика Наталья Диденко. Так, по ее словам, в западных областях завтра температура воздуха будет находиться в пределах от +24 до +28 градусов.

Также синоптикиня заметила, что в этих областях завтра ожидаются сильные ливни, шквалы и даже град.

На остальных территориях Украины 30 августа ожидается сухая погода. Лишь ночью и утром местами пройдут дожди в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. Однако днем осадки возможны только на западе Украины.

В большинстве областей и дальше будет продолжаться настоящая жара, температура воздуха будет составлять +30…+32 градуса. Немного прохладнее будет в восточной части.

В Киеве завтра ночью и рано утром возможны небольшие осадки, а днем будет идти сухая и жаркая погода.

Ослабление тепла, как отметила Диденко, предполагается в начале сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре температура воздуха в Украине ожидается выше нормы на 1-2 градуса. Во многих регионах жаркая погода сохранится до середины месяца, но в некоторых регионах ожидаются природные катаклизмы.

Напомним, в начале сентября в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадков не предполагается, а дневная температура воздуха будет колебаться от +18 до +27 градусов.