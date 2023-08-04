Жара до +34 градусов и минимум осадков: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 4 августа

Погода в Украине в пятницу, 4 августа, будет малооблачной, в западных регионах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться днем от +29 до +34 градусов.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Синоптики отмечают, что осадки и переменная облачность ожидается в большинстве западных областей и на Житомирщине.

На остальной территории малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

На западе температура воздуха днем будет +26..+31 градус, а в Хмельницкой и Черновицкой областях возможна жара до +33. Ночью будет от +15 до +19.

В северных, центральных и восточных регионах столбики термометров днем будут показывать от +29 до +32 градусов. Ночью прогнозируют на севере +16..+18, на востоке +19..+21. В южных областях Украины днем температура воздуха будет от +28 до +33, а ночью +19..+21.

На Киевщине малооблачно, без осадков. В Киеве днем +31..+33, ночью +18..+20. В области днем +30..+33, ночью +15..+20.

Также синоптики предупредили о пожарной опасности. Чрезвычайный уровень пожарной опасности 4 августа будет преобладать в Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа в Украине будет переменчивая погода – грозовые дожди будут чередоваться с солнечными днями. Также в первые дни месяца по всей территории страны ожидается жаркая погода.

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