Жара будет не везде: синоптик уточнила прогноз на субботу и рассказала, где ждать дождей. Карта

В субботу, 12 июля, в отдельных регионах Украины жара отступит, но на востоке и юге высокие температурные показатели сохранятся. В западных и центральных областях ожидаются дожди.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, такая погода будет преобладать и в воскресенье, 13 июля.

"В субботу самыми жаркими в Украине будут Луганщина, Харьковщина, Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье, часть Херсонщины и степная часть Крыма, здесь ожидается +33...+38 градусов", – говорится в сообщении.

12 июля в западных областях ожидается значительное снижение температуры. Воздух прогреется лишь до +21...+25 градусов. На севере страны также прогнозируется приятная летняя прохлада – днем +24...+28 градусов.

В центральных регионах температурная картина будет несколько отличаться: в Винницкой области – +22...+24, в Черкасской и Полтавской – +25...+29, в Кропивницком и районах – +26...+30, а на Днепропетровщине – жаркие +30...+35 градусов.

Юг останется самым горячим, здесь воздух прогреется до +30...+33, в Запорожской области и степном Крыму до +33...+37 градусов.

Дожди с грозами 12 июля возможны местами в западных регионах, а также во второй половине дня в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны сохранится сухая погода.

В Киеве 12 июля большую часть дня будет сухая погода, а уже к вечеру пройдет дождь с грозой.

"В воскресенье синоптическая ситуация в Украине особо не изменится. Пусть выходные будут безопасными, а тем, у кого нет выходных, пусть наша поддержка и помощь будут напоминанием, что мы всегда думаем о них деятельно", – резюмировала Диденко.

Напомним, до 13 июля погода в Украине будет оставаться преимущественно жаркой, за исключением запада, где ожидаются дожди. В других областях тоже будут некоторые колебания температуры и частично осадки, однако температура воздуха поднимется выше +30 градусов.

Ранее OBOZ.UA давал советы, как быстро охладить квартиру без кондиционера. Благодаря простым лайфхакам можно снизить температуру в помещении и сохранить приятную прохладу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!