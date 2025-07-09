Спадет ли жара в Украине до конца недели: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В Украине 9–13 июня погода будет оставаться преимущественно жаркой, за исключением запада, где ожидаются дожди (местами с грозами) и свежесть; температура там начнет подниматься с 12 июля, но даже тогда будет оставаться относительно комфортной (до +27). В других областях тоже будут некоторые колебания и частично осадки, однако термометры будут показывать выше +30 градусов.

Видео дня

Прогноз погоды до конца недели опубликован на сайте Укргидрометцентра. В центральной части страны в этот период будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили синоптики.

В среду, 9 июня, западная часть (до Винницкой и Житомирской областей включительно) будет находиться под влиянием дождей с максимальной температурой днем в +25 градусов.

Кратковременный дождь также возможен на Киевщине и Черниговщине (до +32 и 33 соответственно).

На остальной территории – сухо, солнечно и очень жарко, с температурой выше +35. Николаевская и Херсонская области увидят на термометрах до +37 градусов.

В четверг, 10 июля, западный регион снова с дождями. Температура опустится (в Ужгороде ее максимум – всего +18 градусов, а вот в Виннице и Житомире +25).

Киевская, Черниговская, Сумская области также смогут увидеть осадки, но кратковременные и с высокой температурой воздуха (+31 и более).

Ясная, сухая погода с высокими температурными показателями сохранится в остальных регионах. На юге температура спадет на несколько градусов, но все равно речь идет о показателях в +31 и выше. На востоке воздух прогреется еще больше, чем в среду, а именно до +36...+37.

В пятницу, 11 июля, осадки распространятся везде, за исключением Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областей, южной части страны, а также Луганщины и Донетчины.

На западе синоптики прогнозируют лишь до +19 (и +21 на Буковине). Житомирская и Винницкая области – тоже до +21. Киев, Черкассы, Кропивницкий, – до +29.

Во всех остальных областях воздух прогреется до +30 и еще больше, в частности на Донетчине – до +38 градусов.

В субботу, 12 июля, дождей будет еще больше. Осадков не будет только в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Луганской областях.

В западной части температура вырастет до максимальных +27. На севере больше всего жары ожидается в Сумах (+31, так же, как и в Черкассах). В остальных регионах выше +31, а на Луганщине до +38 градусов днем.

В воскресенье, 13 июля, сухая погода прогнозируется в центральной и южной частях. Запад и север снова будут наиболее комфортными в плане температуры, лишь на Сумщине ожидается +31. На юге максимумом будет показатель в +35, а на востоке – в +27 градусов.

Как писал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 9 июля, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Воздух в столице максимально прогреется до +32 градусов за Цельсием.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!