Землю накрыла мощная магнитная буря, возможно ухудшение самочувствия: что нужно знать

В октябре Землю накрывало несколько мощных магнитных бурь. Однако впереди ждет еще одна сильная магнитная буря, влияние которой могут ощутить метеочувствительные люди.

Так, магнитная буря с силой до 6 баллов ожидается 28 октября. О том, как влияют магнитные бури на человека и как облегчить состояние, более подробно расскажет OBOZ.UA.

Отметим, что 28 октября ожидается не только магнитная буря, но и Лунное затмение. В этот день крайне важно соблюдать некоторые рекомендации, чтобы избежать неприятных последствий.

Как магнитные бури оказывают влияние на людей?

Воздействие магнитных бурь на здоровье еще не получило полного научного освещения. Существуют исследования, указывающие на то, что во время бурь могут возникать неприятные симптомы у метеозависимых лиц. Однако другие исследования свидетельствуют, что последствия бурь испытывают только космонавты и пилоты.

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Вопреки разногласиям во взглядах среди ученых, многие жалуются на ухудшение самочувствия в дни магнитных бурь. Это влияние чаще всего испытывают метеозависимые люди, пожилые граждане, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями.

Среди наиболее распространенных жалоб, выражающих метеозависимые лица, следует выделить следующие:

Головная боль;

Головокружение;

Тошнота и рвота;

Проблемы со сном;

Мышечный дискомфорт;

Обострение болей при артрите и других хронических заболеваниях;

Повышение температуры тела;

Ухудшение настроения.

Некоторые лица испытывают минимальное влияние магнитных бурь, тогда как другие могут быть значительно более чувствительны к этому явлению, даже испытывая значительные осложнения в здоровье. В случае отрицательного воздействия бурь лучше взять больничный.

Как облегчить здоровье?

В дни магнитных бурь особенно важно избегать перегрузки своего организма работой, обеспечить больше времени на прогулки на свежем воздухе и избегать конфликтных ситуаций. Также следует воздержаться от принятия важных решений, изменений в рабочем графике и запланированных операций.

Также важно соблюдать стабильного расписания сна, ложась спать в одно и то же время. Рекомендуется обеспечить себе не менее 7 часов сна каждый день.

Эти действия будут способствовать тому, чтобы даже при сильнейших магнитных бурях вы сможете переносить это явление с минимальным влиянием на ваше здоровье.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года ожидаются очередные магнитные бури, которые распределятся на четыре периода. Они могут оказывать существенное влияние на самочувствие людей.