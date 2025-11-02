Землю накрыла магнитная буря 'красного уровня': когда закончится и как улучшить самочувствие

В начале ноября наблюдается значительное повышение солнечной активности, которое вызывает магнитные бури. Такие явления могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. OBOZ.UA рассказывает, сколько продлятся магнитные бури и как помочь себе чувствовать себя лучше в этот период.

Согласно прогнозу приложения "Метеоагент", пик солнечной активности приходится на 1 и 2 ноября. Уже с 3 ноября, ситуация улучшится.

В воскресенье, 2 ноября ожидается красный уровень солнечной активности с Кр-индексом 5.1. В этот день прогнозируются сильные магнитные бури, которые могут влиять на самочувствие.

В течение следующих дней – 3 и 4 ноября, Кр-индекс снизится до зеленого уровня (3.7 – 2.7 баллов), поэтому активность солнца существенно на людей не будет влиять.

Что такое магнитные бури

Магнитными бурями называют колебания или возмущения магнитного поля Земли, которые вызывает повышенная активность Солнца. Когда на Солнце происходят вспышки, заряженные частицы летят в сторону нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитным полем.

Уровень такой активности определяют по Кр-индексу, шкале от 0 до 9.

Влияние на человека

Особенно чувствительными к изменениям солнечной активности являются люди с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще всего в период магнитных бурь люди жалуются на головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, головокружение и колебания артериального давления.

Как улучшить самочувствие в период магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, избегайте стрессовых ситуаций, недосыпов и тяжелой пищи перед сном. Также следите за режимом сна, он должен длиться 7-8 часов в сутки и пейте больше воды.

В период магнитных бурь больше времени уделяйте физической активности, выходите на прогулки или делайте физические упражнения. Даже недолгая прогулка поможет снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.

Людям, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, следует контролировать свое артериальное давление, оно не должно превышать 140 на 90.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Украине в воскресенье, 2 ноября, прогнозируют погоду без осадков. Однако во всех областях (кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской) ночью и утром ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

