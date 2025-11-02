Переменная облачность и туманы: какой будет погода в Украине в воскресенье, 2 ноября. Карта

В Украине в воскресенье, 2 ноября, прогнозируют погоду без осадков. Однако во всех областях (кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской) ночью и утром ожидается туман с видимостью до 200-500 метров.

Из-за этого объявлен I (желтый) уровень опасности. "Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", – предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какой будет погода 2 ноября

В последний день этой недели по всей стране ожидаются переменная облачность. Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на воскресенье температура в среднем составит +1...+6 градусов. Днем будет примерно +11...+16, а на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области – даже до +18 градусов.

В городе Киеве и на территории Киевской области также будет переменная облачность без осадков и довольно сильный туман.

В области ночью термометры покажут +1...+6, днем +11...+16 градусов.

В столице – ночью +4...+6, днем +11...13 градусов.

