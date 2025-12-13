Землю накрыла магнитная буря 'красного' уровня: как улучшить самочувствие

В субботу, 13 декабря, Землю снова накрыла сильная магнитная буря. Опасность от этого природного явления специалисты оценивают по К-индексу 6, что относится к "красному" уровню.

Об этом говорится на сайте Meteoagent. Из-за мощного воздействия солнечного потока метеозависимые люди могут испытывать физический и психологический стресс.

Что такое магнитная буря

Солнечные вспышки (также солнечные бури или геомагнитные бури) – это внутренние реакции Солнца, в частности, выбросы солнечной массы и вспышки на поверхности, которые высвобождают энергию во всех направлениях. Когда эта энергия достигает Земли и сталкивается с нашей магнитосферой, она запускает геомагнитную активность.

Согласно прогнозу, мощные магнитные бури наблюдались в течение последних нескольких дней. Уже завтра, 14 декабря, сила природного явления уменьшится, и К-индекс геомагнитной активности составит 3.7, что относится к "зеленому" уровню.

Что такое метеочувствительность и как улучшить самочувствие в этот период

Метеочувствительность, или метеозависимость – это ответ организма на влияние погодных и метеорологических факторов, в частности дождя, снега, пасмурной погоды или магнитных бурь.

Причинами такого состояния чаще всего становятся ослабленный иммунитет, наличие хронических болезней или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Проявления метеочувствительности зависят от индивидуальных особенностей человека, его возраста и состояния здоровья. При наличии хронических заболеваний особенно важна своевременная медицинская профилактика во время неблагоприятных погодных условий.

Симптомы метеозависимости могут отличаться, однако самыми распространенными являются усталость и снижение аппетита, боль в суставах, головокружение и мигрень, боль в глазах и шум в ушах, колебания артериального давления и нарушения сердечного ритма.

Для облегчения состояния рекомендуются солнечные и воздушные ванны, регулярное пребывание на свежем воздухе и занятия лечебной физкультурой. Это помогает организму лучше адаптироваться к изменениям погоды.

Здоровый образ жизни в целом способствует уменьшению проявлений метеочувствительности. Укрепление иммунитета, полноценное питание и физическая активность играют в этом важную роль.

В случае пониженного артериального давления могут быть полезными курсы поливитаминов, однако перед их приемом обязательно следует проконсультироваться с врачом. Во время неблагоприятной погоды стоит отдавать предпочтение продуктам, богатым железом, калием, кальцием и аскорбиновой кислотой, а также ограничивать потребление соли.

В целом контроль хронических заболеваний и достижения состояния ремиссии являются важными условиями для уменьшения или избежания метеочувствительности.

Как сообщал OBOZ.UA, сильнейшую магнитную бурю, которая почти достигла экстремального уровня, планета Земля пережила 12 ноября. Это явление стало следствием недавних супермощных вспышек на Солнце, в результате которых облака плазмы добрались до нашей планеты.

