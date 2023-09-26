Землю накроет сильная магнитная буря: к чему готовиться метеозависимым людям

Уже сегодня, 26 сентября, Землю накроет очень мощная магнитная буря. Она продлится целых три дня – до 28 сентября включительно.

Об этом говорится в сообщении Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. 26 сентября магнитная буря будет на своем пике, а затем ее мощность будет постепенно снижаться.

Кроме этого возмущения геомагнитного поля Землю ждет еще одна магнитная буря – она будет небольшой и ожидается 29 сентября. На следующий день, 30 сентября, ситуация стабилизируется.

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Воздействие магнитных бурь на людей

Как известно, сильные магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Обычно во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести подавленное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как пережить магнитную бурю

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, что такое магнитные бури и как они возникают. Если кратко – это возмущения геомагнитного поля Земли. Их вызывают потоки заряженных частиц, выброшенные Солнцем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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