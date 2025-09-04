Землю накроет магнитная буря "красного уровня": названа опасная дата

На планете Земля продолжает фиксироваться повышенная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на поверхности Солнца. После трех дней сильных магнитных бурь в течение 4 сентября ожидается минимальная активность.

Однако на выходных ожидается новая волна магнитной бури. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Серия вспышек на Солнце

В течение июля, августа и в начале сентября на Солнце наблюдалась повышенная активность, которая выражалась в серии вспышек. В связи с этим ожидается серия геомагнитных возмущений, которые могут вызвать магнитные бури.

В период с 1 по 3 сентября наблюдались сильные магнитные бури, однако 4 сентября геомагнитная активность будет на низком уровне. Очередная магнитная буря "красного уровня" накроет Землю 6 сентября.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше. После того, как солнечные импульсы достигают поверхности магнитосферы нашей планеты, возникает геомагнитная активность.

Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие, особенно у метеозависимых людей. Наиболее частые симптомы: головная боль, слабость, бессонница, раздражительность, снижение концентрации, повышение артериального давления или обострение хронических болезней.

Соблюдение элементарных правил поможет улучшить самочувствие во время магнитной бури. При этом не обязательно прибегать к определенному лечению, важно лишь соблюдать размеренный темп жизнидеятельности.

Режим и расслабление

Спите не менее 7–8 часов, желательно ложиться и вставать в одно и то же время. Отдыхайте больше, избегайте переутомления. Занимайтесь дыхательными упражнениями, йогой или медитацией. Ограничьте стрессовые ситуации – они могут усугубить симптомы.

Питание и вода

Пейте больше воды (1.5–2 л/сутки), чтобы поддержать давление и обмен веществ. Употребляйте легкую пищу, богатую калием и магнием: бананы, курага, орехи, овсянка, зелень. Ограничьте кофе, алкоголь, жирное и соленое.

Физическая активность

Легкие прогулки на свежем воздухе (особенно утром). Избегайте интенсивных тренировок – организму нужен покой.

На поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли.

