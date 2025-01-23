Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: названа дата

В пятницу и субботу, 24-25 января, Землю накроет магнитная буря. Ее сила достигнет "красного" уровня и по К-индексу приблизится к 6 баллам (из 9 максимальных).

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Возмущение магнитосферы может повлечь за собой не только ухудшение здоровья, но и сбой в работе средств связи. Как предотвратить негативное влияние на самочувствие, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о магнитной буре 24-25 января

По данным портала Мeteoagent, в пятницу из-за новой вспышки на Солнце нашу планету накроет магнитная буря, сила которой по К-индексу составит 4 балла.

В субботу шторм усилится и достигнет "красного" уровня – его сила достигнет почти 6 баллов. В воскресенье гемагнитный фон, по прогнозу астрономов, придет в норму.

Причиной бури стал редкий выброс черной плазмы, зафиксированный в центре звезды, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии.

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут являться причиной ухудшения состояния здоровья, особенно у метеочувствительных людей. Также они могут приводить к перебоям в работе систем связи и возникновению северных сияний.

Во время геомагнитного шторма некоторые люди могут почувствовать головокружение, тошноту, усталость и сонливость, страдать от повышенного давления, болей в сердце, спине и суставах.

Чтобы избежать негативных последствий, важно стараться соблюдать основные правила здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Желательно сбалансировать рацион: убрать из меню тяжелую, жирную, жареную, острую пищу, продукты из муки, а также кофе, вместо этого есть больше овощей, фруктов, рыбы, пить больше воды и травяных чаев.

Кроме того, следует отказаться от вредных привычек, таких как курение, употребление энергетических напитков и алкоголя.

Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе и ограничение физических нагрузок.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе над Украиной была замечена яркая комета C/2024 G3 (ATLAS), которая приближалась к Земле 160 тысяч лет назад. Очевидцам удалось полюбоваться хвостатым небесным телом спустя пять минут после заката.

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