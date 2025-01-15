Над Украиной заметили яркую комету, которая последний раз приближалась к Земле 160 тысяч лет назад. Фото

Над Украиной, вчера, 14 января, увидели яркую комету C/2024 G3 (ATLAS). В последний раз она приближалась к Земле 160 тысяч лет назад.

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Очевидцам удалось зафиксировать хвостатую гостю через 5 минут после захода Солнца, пишет телеграмм-канал "Вселенная в кармане". По словам астрономов, увидеть эту комету еще можно на вечернем небе в течение двух дней.

"Учитывая еще совсем светлое небо, комета была довольно яркой, и даже хвостик достаточно четко прослеживался. Но это действительно сложный объект, поскольку находится буквально в 5,5 градуса от Солнца", – говорится в сообщении.

Яркую комету также увидели над Куяльником, что в Одесской области, сообщает телеграм-канал "Одесса как она есть".

Исследователи утверждают, что это первые в Украине наблюдения C/2024 G3 (ATLAS). Однако его еще можно будет увидеть в украинском небе сегодня-завтра, при безоблачной погоде.

Так что, если рядом есть площадка с открытым юго-западным горизонтом, можно попробовать поймать эту яркую комету 2025 года, советуют специалисты.

По словам ученых, ATLAS стала ощутимо ярче после прохождения перигелия (ближайшая к Солнцу точка орбиты). Ведь комета была в 0.0935 астрономических единиц от раскаленной звезды, из-за чего ее ядро могло очень сильно разогреться. Поэтому большинство астрономов относят ее к околосолнечным кометам, пишет Universe.

Астрономы отмечают, что сначала наблюдать за этой кометой было чрезвычайно сложно, поскольку "хвостатая" находилась буквально в нескольких градусах от Солнца. Но с 11 января C/2024 G3 появилась в поле зрения космического солнечного коронографа SOHO. C3 в центре кадра Солнце закрыто специальной блендой, чтобы увидеть область солнечной короны и вокруг нее, куда комета и нырнула.

OBOZ.UA ранее писал, что в январе ATLAS омрачит Венеру.

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