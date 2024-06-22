'Зеленый центр' в Запорожье приглашает пенсионеров-переселенцев от 70 лет получить помощь от Фонда Рината Ахметова

Выдача продовольственной помощи в Запорожье продолжается. "Зеленый центр Метинвест" приглашает получить помощь от Фонда Рината Ахметова еще одну категорию переселенцев. Речь о пенсионерах старше 70 лет и еще не получавших помощи в 2024 году.

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Также в "Зеленом центре" продолжаются выдачи для вынужденных переселенцев, которые не получали помощь в 2024 году и имеют статус:

– одиноких родителей, опекунов или попечителей;

– многодетной семьи/семьи или имеющих подтверждение, что содержит трех и более несовершеннолетних детей;

– внутренне перемещенного лица с инвалидностью.

Что входит в продуктовый набор? Это продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.