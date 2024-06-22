"Зеленый центр" в Запорожье приглашает пенсионеров-переселенцев от 70 лет получить помощь от Фонда Рината Ахметова
Выдача продовольственной помощи в Запорожье продолжается. "Зеленый центр Метинвест" приглашает получить помощь от Фонда Рината Ахметова еще одну категорию переселенцев. Речь о пенсионерах старше 70 лет и еще не получавших помощи в 2024 году.
Также в "Зеленом центре" продолжаются выдачи для вынужденных переселенцев, которые не получали помощь в 2024 году и имеют статус:
– одиноких родителей, опекунов или попечителей;
– многодетной семьи/семьи или имеющих подтверждение, что содержит трех и более несовершеннолетних детей;
– внутренне перемещенного лица с инвалидностью.
Что входит в продуктовый набор? Это продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.